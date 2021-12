terapia intensiva

Covid-19, in terapia intensiva +17% ricoveri no vax

I non vaccinati che vengono ricoverati hanno in media 63,4 anni, mentre i vaccinati ne hanno 74,7 e pił spesso con patologie pregresse.

Pubblicata il: 01/12/2021

Tra i pazienti Covid in terapia intensiva, aumentano del 17% le persone non vaccinate mentre calano del 10% i vaccinati. Sono i dati al 30/11 di Fiaso, Federazione Aziende sanitarie e ospedaliere, in base a quanto arriva dalle strutture sentinella.

I non vaccinati che vengono ricoverati hanno in media 63,4 anni, mentre i vaccinati ne hanno 74,7 e più spesso con patologie pregresse. Malgrado l'aumento complessivo di ricoverati in Intensiva, i numeri sembrano indicare segnali positivi sulla protezione, con il vaccino, da forme gravi.

