problemi di Palermo

Cuffaro: ''A Palermo tanti problemi: dissesto finanziario, bare accatastate, rifiuti, ma non solo''

''I problemi che attanagliano Palermo sono tanti e tra questi spiccano il dissesto finanziario, le 1200 bare in attesa di una sepoltura'', dichiara il commissario regionale Totò Cuffaro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2022 - 12:52:41 Letto 705 volte

“I problemi che attanagliano Palermo sono tanti e tra questi spiccano il dissesto finanziario, le 1200 bare in attesa di una sepoltura da un anno e mezzo, i rifiuti e le problematiche legate a Bellolampo, fino al traffico, così come ho detto in un’intervista a ‘La Stampa’. Anche in questo caso, purtroppo, il titolo scelto non fa onore all'intervista dove con precisione invece vengono elencati i diversi problemi, ma non tutti, che affliggono la città di Palermo”. Lo dichiara il commissario regionale Totò Cuffaro, in merito all’articolo uscito sull’edizione

odierna del quotidiano “La Stampa”.

Fonte Immagine: Instagram Totò Cuffaro

