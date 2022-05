stop obbligo mascherina

Da oggi si torna a respirare via l'obbligo della mascherina: ecco cosa cambia

Le nuove regole in vigore da oggi 1 Maggio, tolgono l'obbligo di indossare la mascherina ai lavoratori.

Pubblicata il: 01/05/2022

Da oggi 1 Maggio, “si torna a respirare”. Le nuove regole in vigore da oggi 1 Maggio, tolgono l'obbligo di indossare la mascherina ai lavoratori (eccetto coloro che sono impiegati in ospedali, Rsa, o comunque in ambito sanitario), ed all'interno degli esercizi commerciali (come negozi, supermercati, bar e ristoranti). Un deciso cambio di passo rispetto agli ultimi due anni di pandemia .

Continueremo a vedere mascherine fino al 15 Giugno prossimo, invece - e qui permane l'obbligo - su treni, bus, nelle scuole, nei cinema e teatri ed in altre categorie dove si tendono a creare "assembramenti" - come dice l'ordinanza - insomma nei luoghi della nostra vita quotidiana dove è più facile la diffusione dei contagi.

Dove la mascherina non è più obbligatoria: (solo "raccomandata")

Luoghi di lavoro pubblico e privato, esclusi quelli in ambito sanitario ed ospedali;

Negozi, supermercati, ristoranti, bar.

Obbligo mascherine al chiuso - proroga fino al 15 Giugno 2022 per:

Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (Cinema, teatri, locali con musica dal vivo);

Stadi;

Eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso;

A bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale e lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus);

Arrivi dai Paesi esteri (proroga fino al 31 Maggio);

Scuole (la proroga è fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022).

Fanno eccezione i bambini fino a 6 anni di età e i soggetti con patologie incompatibili con l'uso di tali dispositivi di protezione.

