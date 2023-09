morto Matteo Messina Denaro

E' morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni

Il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni e da tempo era malato di tumore al colon.

Pubblicata il: 25/09/2023

È morto Matteo Messina Denaro. Il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni e da tempo era malato di tumore al colon. L'ex super latitante era ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, dove era finito in coma irreversibile. I medici avevano sospeso l'alimentazione, dopo che le condizioni si erano aggravate giovedì per via di un sanguinamento e un collasso, coi parametri vitali compromessi.

