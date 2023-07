caldo a Palermo

Emergenza caldo a Palermo, Tirrito: ''Potenzieremo le attività rivolte alla povertà estrema, la società non deve lasciare nessuno indietro''

In questi giorni di caldo estremo, i poli per l'accoglienza delle persone senza dimora saranno aperti 24 ore al giorno sino al 27 luglio. Per la giornata di oggi, sono istituiti due punti ristoro, presso la caserma Falletta, Via dello spirito Santo 35 ( Accanto la Chiesa di Santa Rita) e presso il centro anziani a Boccadifalco, piazza Pietro Micca 1, dalle 7.30 sino alle 18.00.

Tutti gli uffici comunali accoglieranno le persone per un momento di riposo nei normali orari di apertura.

Nei poli diurni e notturni per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria, con il supporto delle Attività di Emergenza della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo, è stata potenziata l’attività diurna per le persone senza fissa dimora.

Da giorno 25 a giorno 29 Luglio, tutti i giorni, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 sarà presente un presidio fisso dell’Unità Mobile presso la stazione Centrale di Palermo.

Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 l’unità di strada diurna si recherà presso i luoghi di dimora abituale presenti tra le vie di Palermo.

Eventuali segnalazioni possono essere effettuate tramite i numeri della Protezione Civile Comunale o alla Centrale Operativa C.R.I. Palermo 0916805111.

La Protezione Civile insieme alle associazioni di volontariato si stanno attivando per distribuire acqua negli orari più caldi.

"La società non deve lasciare nessuno indietro e massima deve essere l'attenzione verso gli ultimi, mettendo al centro la persona e il valore essenziale del fare comunità. Potenzieremo inoltre le attività rivolte alla povertà estrema a sostegno delle associazioni che si prendono cura degli ultimi e dei più fragili e i poli di accoglienza diurni." Lo ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del comune di Palermo Antonella Tirrito.

Fonte: Comune di Palermo

