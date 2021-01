Covid-19

Emergenza Covid all'ospedale Villa Sofia di Palermo: 11 positivi tra sanitari e pazienti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2021 - 12:00:20 Letto 419 volte

Nel reparto osservazione breve intensiva che si trova nel pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, a Palermo, sono stati riscontrati 11 positivi al Covid-19, tra pazienti e sanitari. Il punto di emergenza che accoglie i soccorsi no covid è rimasto chiuso per consentire il trasferimento dei pazienti nei reparti Covid ed eseguire la sanificazione dei reparti.

Le ambulanze del 118 sono state dirottate in altri ospedali come Policlinico, Buccheri La Ferla, Civico e Ingrassia. Al momento anche all'ospedale Cervello i posti letto per i pazienti covid sono quasi tutti esauriti.

Fonte: Ansa

