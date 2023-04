eutanasia

Fine Vita, Cei: ''Chiesa mai contro i diritti, il diritto della persona è una cosa che sentiamo proprio nostra''

''Sul fine vita farei tesoro delle esperienze in Europa. La Chiesa non è per il dolore, è sacrosanto togliere il dolore'', ha spiegato il cardinale Zuppi.

Pubblicata il: 03/04/2023

"La Chiesa è contro i diritti? Assolutamente no. Il diritto della persona è una cosa che sentiamo proprio nostra". Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, interpellato su diritti e fine vita.

"La legge sull'aborto, la 194, penso che sia stata una legge dolorosa ma che garantisca, e nessuno la mette in discussione. La parte dissuasiva, di evitare una sofferenza alla donna è una cosa che si può applicare di più. Sul fine vita farei tesoro delle esperienze in Europa, il diritto che abbiamo è quello di non soffrire. La Chiesa non è per il dolore, è sacrosanto togliere il dolore", ha spiegato il cardinale Zuppi.

