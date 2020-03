Furti in ospedale

Furti in ospedale, M5S: ''Garantire sicurezza e serenità ai medici che lavorano''

''Dopo il quarto furto consecutivo registrato negli ospedali palermitani a danno di lavoratori impegnati con dedizione alla cura dei malati, addirittura in reparti funzionali al contrasto del Covid-19, è necessario intervenire'', afferma il M5S.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2020 - 17:21:57 Letto 378 volte

“La serenità dei medici e di tutti gli operatori sanitari, più che mai in questo momento di emergenza, deve essere garantita e tutelata. Dopo il quarto furto consecutivo registrato negli ospedali palermitani a danno di lavoratori impegnati con dedizione alla cura dei malati, addirittura in reparti funzionali al contrasto del Covid-19, è necessario intervenire”.

Lo affermano i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica, insieme al sottosegretario Steni Di Piazza.

“Abbiamo chiesto maggiore sicurezza nelle strutture ospedaliere - hanno concluso gli esponenti del M5S - e consigliamo alle direzioni sanitarie di potenziare la vigilanza privata. Vogliamo pertanto esprimere la nostra solidarietà ai medici, infermieri e operatori sanitari tutti per gli spiacevoli episodi di cui sono stati vittime e ribadire il nostro sincero ringraziamento per quanto stanno facendo per la collettività, con estremo senso del dovere e spirito di sacrificio”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!