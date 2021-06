Green Pass

Green Pass, oltre un milione di europei lo hanno già

Il Pass renderà più semplice la vita dei cittadini e li aiuterà ad esercitare il diritto alla libertà di movimento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/06/2021 - 14:51:46 Letto 463 volte

"Oltre un milione di cittadini Ue hanno già ricevuto il Green Pass". Lo fa sapere il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, parlando nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Anche se il regolamento che lo istituirà "entrerà in vigore dal primo luglio, li stiamo distribuendo già ora in alcuni Stati membri ha affermato aggiungendo che oltre un milione di europei ne sono già in possesso e molti altri seguiranno".

"Con questo regolamento - continua Reynders - ogni cittadino dell'Ue avrà diritto per legge ad avere un certificato che attesti la vaccinazione, la guarigione dalla Covid-19 o un test negativo".

Il Pass renderà più semplice la vita dei cittadini e li aiuterà ad esercitare il diritto alla libertà di movimento. Contribuirà ad allentare le restrizioni alla libera circolazione nell'Ue, conclude il commissario. Il regolamento verrà votato in questa sessione dal Parlamento europeo; verrà poi approvato dal Consiglio per entrare in vigore il prossimo primo luglio.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!