piromani

Incendi in Sicilia, Schifani: ''Atti prevalentemente dolosi fatti da gente pazza''

''Tutti i siciliani sono chiamati alla responsabilità e alla denuncia pubblica'', ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2023 - 00:01:00 Letto 774 volte

"Diciamo le cose come stanno: purtroppo questi atti sono prevalentemente dolosi, fatti da gente pazza che vive in questi momenti delle esaltazioni patologiche". Lo ha detto sugli incendi in Sicilia il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo al Tg4.

"Tutti i siciliani - ha aggiunto - sono chiamati alla responsabilità e alla denuncia pubblica. Se a questi atti delinquenziali accodiamo anche l'esplosione delle temperature, ieri all'aeroporto di Catania c'erano quasi 50 gradi, questo crea un combinato disposto che fa nascere lo scenario apocalittico".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Schifani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!