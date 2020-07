omicidio stradale

Incidente di Viale Regione Siciliana, indagata la ragazza che ha investito Agostino

Ipotesi di omicidio stradale per la ragazza di 21 anni che con la sua auto ha investito il diciassettenne Agostino Cardovino.

Era un atto dovuto, ora è arrivata anche quella che era una formalità: la ragazza di 21 anni che con la sua auto ha investito ucciso, la notte tra il 20 e il 21 giugno, il diciassettenne Agostino Cardovino, è stata iscritta nel registro degli indagati. L'ipotesi è di omicidio stradale, anche questa prassi, visto che l'incidente, purtroppo, si è concluso con un decesso. Essere sul registro delle indagati, precisano i caschi bianchi, non vuol dire però essere responsabile di quanto è accaduto: stabilire il tutto, infatti, è un percorso lungo e purtroppo anche doloroso

Le indagini della polizia municipale sono ovviamente ancora in corso, ed è già stato accertato che qualcuno, quella tragica serata, al momento dell'impatto, passò con il semaforo rosso in viale Regione Siciliana, all'incrocio con via Perpignano, a Palermo, provocando di fatto l'investimento.

Su chi sia il responsabile, però, come è ovvio, gli investigatori mantengono il più stretto riserbo, visto che come detto le indagini sono ancora ben lontane dall'essere finite.

L'evidenza è arrivata dai frame delle videocamere di sorveglianza, analizzati dall'infortunistica della polizia municipale. Agostino è stato centrato in pieno dalla Dacia Logan, guidata dalla giovane, mentre era vicino a casa, in via Rosso di S. Secondo, nel quartiere della Noce, distante non più di qualche centinaia di metri dal luogo dell’incidente.

L’impatto, avvenuto intorno alle 3.50 nella notte tra il 20 e il 21 giugno, è stato tremendo. Agostino stava attraverso la circonvallazione all’altezza di via Perpignano, quando è stato investito nella carreggiata in direzione Catania. Il giovane è morto sul colpo.

La ventunenne si è immediatamente fermata, ha chiesto aiuto, in evidentemente stato di choc ha cercato di fare qualcosa. I soccorritori del 118 sono arrivati quasi subito ma hanno solo potuto constatare il decesso del diciassettenne.

