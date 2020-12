Governo

Incontro Conte-Italia Viva, Renzi: ''La palla ora è nelle sue mani''

''La palla adesso è nelle mani del Premier, dipende solo da lui. Le risposte le deve all'Italia, non a Iv'', così Matteo Renzi.

"Confidiamo che, con buona pace dei fabbricatori di polemiche, il Presidente Conte questa lettera l'abbia letta. Vedremo se vorrà dare delle risposte. La palla adesso è nelle mani del Premier, dipende solo da lui. Le risposte le deve all'Italia, non a Iv". Così Matteo Renzi nell'e-news.

"Hanno scritto che vogliamo poltrone. Hanno scritto che siamo irresponsabili. Hanno scritto che facciamo tattica. Hanno scritto, ma non hanno letto", dice il leader Iv spiegando che nella lettera a Conte si parla di "come utilizzare i fondi più ingenti della storia del Paese per farci crescere e per migliorare la sanità, a partire dal Mes".

All'incontro sul Recovery Plan tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ernao presenti i ministri all'Economia e alle Politiche Ue Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola con la delegazione di Italia Viva. Per il partito di Matteo Renzi erano presenti i capigruppo di Camera e Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone, le ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova, il presidente del partito Ettore Rosato e il deputato e responsabile economico di Iv Luigi Marattin.

