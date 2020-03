meteo

Maltempo, continua l'allerta meteo per Palermo

Allerta meteo gialla per stanotte e domani 26 marzo.

25/03/2020

Allerta meteo gialla per stanotte e domani 26 marzo su Palermo. La protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo che prevede per Palermo un rischio idrogeologico di livello giallo.

In particolare si legge nel bollettino: "per mercoledì 25 marzo precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a un puntualmente moderati. Invece per giovedì 26 marzo precipitazioni Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli".

