Meloni: ''Governo sta rispettando le convenzioni internazionali. A bordo delle Ong migranti non naufraghi''

Giorgia Meloni, parlando agli eletti di Fratelli d'Italia, ha parlato della questione migranti. "Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi Ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo". Il presidente del Consiglio ha poi sottolineato che "a bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti".

"Le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza. Giuridicamente, dunque, non parliamo di 'naufraghi', qualifica che ricorrere invece in regime di SAR", ha aggiunto il premier.

"Il tema della legalità che consideriamo un tratto distintivo di questo governo: bisogna tornare a rispettare le regole e questo vale per ogni ambito. È finita la repubblica delle banane in cui si vessano i cittadini e che piace tanto alla sinistra: si può fare tutto, nel rispetto delle leggi e nel rispetto degli italiani che le leggi le rispettano", ha detto ancora Meloni.

"Il tema della difesa della legalità vale anche per l`immigrazione: con la sinistra al potere, si è tollerata e alimentata una situazione di totale illegalità ma noi lavoriamo perché le cose cambino Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi Ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo", ha continuato il presidente del Consiglio. Sulla questione dei migranti, in queste ore il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha affermato che "abbiamo voluto lanciare un segnale".

