Migranti, Meloni: ''Governo lavora ogni giorno per fronteggiare emergenza e per difendere la legalità e i confini italiani''

Migranti, Meloni: ''Governo lavora ogni giorno per fronteggiare emergenza e per difendere la legalitą e i confini italiani''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/10/2023 - 09:20:58 Letto 752 volte

"Siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti, dovuta all’instabilità di vaste aree dell’Africa e del Medio Oriente. Il Governo italiano lavora ogni giorno per fronteggiare questa situazione e contrastare l’immigrazione illegale di massa.

Lo facciamo con serietà ad ogni livello: coinvolgendo gli altri Stati europei e stringendo accordi con i Paesi africani per fermare le partenze dei barconi e distruggere la rete dei trafficanti di esseri umani. E con norme di buon senso per facilitare le espulsioni di chi non ha diritto ad essere accolto". Scrive Giorgia Meloni su Facebook, sul tema migranti dopo le polemiche degli ultimi giorni relative alle dichiarazioni di Olaf Scholz

"Un lavoro difficile - continua il post -, certo, ma che può portare a risultati concreti, con pazienza e determinazione. Certo, tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente opposta, e se perfino un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l’immigrazione illegale. E non parlo solo della sinistra ideologizzata e del circuito che ha i propri ricchi interessi nell’accoglienza.

"Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili ("le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d'oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività") rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia Paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura) e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto", ha sottolineato il premier.

Non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà l'ultima. Ma continueremo a fare quello che va fatto per difendere la legalità e i confini dello Stato italiano. Senza paura" , ha concluso Meloni.

Fonte: Facebook

Fonte Immagine: Instagram Meloni

