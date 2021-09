Sicilia zona gialla

Nuova ordinanza: Sicilia in zona gialla per altri 15 giorni

Lo stabilisce un'ordinanza del ministero della Salute del 10 settembre pubblicata sul sito del ministero della Salute

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2021

La Sicilia resta in zona gialla per altri 15 giorni. Lo prevede la nuova ordinanza 'Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia' del ministero della Salute, datata 10 settembre e pubblicata sul sito dello stesso ministero.

"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia - si legge - l'ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione". L'ordinanza del 27 agosto 2021 collocava la Sicilia in zona gialla.

