Ok da Ue a vaccino Pfizer-BionTech, von der Leyen: ''Successo europeo''

Le dosi saranno disponibili per tutti i Paesi Ue, contemporaneamente, dal 27 dicembre, alle stesse condizioni.

"Aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo europeo: approvato il primo vaccino, Pfizer-BioNTech, sicuro ed efficace contro Covid19, presto arriveranno altri vaccini. Le dosi saranno disponibili per tutti i Paesi Ue, contemporaneamente, dal 27 dicembre, alle stesse condizioni". Così il presidente della Commissione Ue von der Leyen: "Le prossime giornate europee di vaccinazione saranno un grande momento di unità. Un buon modo per concludere questo anno difficile e per voltare pagina su questa pandemia".

