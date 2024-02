Aggressione agenti Municipale

Palermo, lancio di pietre agli agenti della Polizia Municipale

Aggressione agli agenti della Polizia Municipale di Palermo, mentre svolgevano il proprio dovere in viale Campania e in via Trinacria.

Pubblicata il: 23/02/2024 - 17:17:07

«Apprendo con grande amarezza la notizia dell'aggressione agli agenti della Polizia Municipale di Palermo, mentre svolgevano il proprio dovere in viale Campania e in via Trinacria. Il vile atto del lancio di pietre che, fortunatamente, non ha colpito gli operatori, va con fermezza condannato. La nostra città ha bisogno di ordine, mentre alcune persone preferiscono vivere ancora senza regole. Pieno sostegno al comandante Colucciello e a tutto il corpo dei Vigili Urbani.

L'indegna reazione contro i Vigili dimostra che questa è la strada da seguire per curare quella parte malata della nostra città. L'Amministrazione comunale non arretrerà di un centimetro nell'azione di legalità che, con grande sforzo e impegno, si sta portando avanti».

Lo dichiara il vice presidente vicario Giuseppe Mancuso.

«Esprimo convinta solidarietà al personale della Polizia Municipale che stamattina in viale Campania è stato oggetto di una sassaiola, durante una normale operazione di servizio. Purtroppo a Palermo si registra ancora la presenza di incivili che sono convinti di vivere in un territorio senza regole. Al contrario, questa Amministrazione continuerà a lavorare con impegno per la legalità, la vivibilità e la civile convivenza tra le persone. Sono convinta che gli inquirenti risaliranno agli autori di questo vile gesto che pagheranno legalmente ciò che hanno fatto».

Lo dichiara il consigliere comunale Tiziana D'alessandro.

Fonte: Comune di Palermo

