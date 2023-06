Dimissioni Papa Francesco

Papa Francesco dimesso dopo 10 giorni

Uscendo dal Gemelli in sedia a rotelle è apparso non sofferente e sereno, ha risposto con cenni di saluto e sorridendo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2023 - 11:21:55 Letto 777 volte

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico all'addome.

Il Pontefice, dopo dieci giorni di degenza, ha fatto rientro in auto a Casa Santa Marta. Resterà a riposo fino al 18 giugno, dopo la conferma, da parte della Santa Sede, dello stop di tutte le udienze pubbliche. Uscendo dal Gemelli in sedia a rotelle, il Papa, dopo aver salutato sanitari e infermieri, è stato accolto da una piccola folla di degenti e parenti di malati che lo hanno applaudito e incoraggiato gridando "Viva il Papa". E' apparso non sofferente e sereno, ha risposto con cenni di saluto e sorridendo. Domenica reciterà l'Angelus.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!