Ponte sullo Stretto, Def: ''Non esistono coperture finanziarie disponibili, oltre 14 miliardi da trovare in Legge Bilancio''

Ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio.

Andranno trovati in autunno con la Legge di Bilancio gli oltre 14 miliardi per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riporta l'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza il costo del Ponte in sé ammonta 13,5 miliardi di euro, ai quali aggiungere 1,1 miliardi per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, in contratto con Rfi, lato Sicilia e Calabria, per un totale quindi di 14,6 miliardi.

Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell’ambito dei prossimi contratti di programma con Anas.

"Ad oggi - si legge nel documento - non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio". Al finanziamento dell’opera si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; l’individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti all’uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale. Saranno a tal fine considerate prioritarie, si legge ancora nell'Allegato, le interlocuzioni con finanziatori istituzionali quali la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti; l’accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility - Cef (partecipazione al bando entro settembre 2023).

