Riscaldamento scuole, Raja: ''Stiamo lavorando affinché i bambini non subiscano disagi''

Nelle scuole Falcone, Montegrappa, Rallo, La Coccinella, Trinacria, Cesareo, Alighieri, Cavallaro e in tante altre verranno effettuati interventi per garantire il corretto funzionamento degli impianti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2023 - 11:38:43 Letto 763 volte

«La quinta commissione, di cui faccio parte, ha incontrato oggi l’assessore Tamajo e i tecnici di AMG per affrontare il problema del riscaldamento nelle scuole di Palermo. Sono circa 6 le scuole che necessitano di piccoli interventi e 7 gli istituti scolastici con problemi più importanti.



Nelle scuole Falcone, Montegrappa, Rallo, La Coccinella, Trinacria, Cesareo, Alighieri, Cavallaro e in tante altre verranno effettuati interventi per garantire il corretto funzionamento degli impianti. Lo scorso anno non avevamo ancora contezza dei problemi degli istituti scolastici, oggi stiamo lavorando affinché i bambini non subiscano disagi dovuti all’assenza del riscaldamento. Un anno fa abbiamo dato alle scuole risorse per dei lavori urgenti, il nostro obiettivo è quello di continuare questo trend negli anni successivi».



Lo dichiara Viviana Raja, consigliere comunale della DC e componente della V Commissione consiliare.

