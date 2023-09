stato di agitazione Rap

Stato di agitazione Rap, Bonanno: ''Richiesta convocazione urgente, le criticità evidenziate dai sindacati meritano tutta la nostra attenzione''

''Sono certo che dai confronti già avviati, si arriverà in tempi rapidi ad una concertazione di azioni utili alla risoluzione dei problemi dell'azienda'', dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale.

07/09/2023

«Seguo da mesi con attenzione la vicenda delle criticità di bilancio della RAP, ancor di più adesso dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati di categoria.

Abbiamo ereditato una condizione economico-finanziaria dell’azienda non semplice, che abbiamo affrontato con la dovuta attenzione e con gli strumenti che avevamo a disposizione. Le criticità evidenziate dalle sigle sindacali meritano tutta la nostra attenzione affinché il consiglio comunale e l’amministrazione possano attuare soluzioni consone alla tutela dei lavoratori ed al rilancio di un’azienda strategica per il comune.

Sono certo che dai confronti già avviati, si arriverà in tempi rapidi ad una concertazione di azioni utili alla risoluzione dei problemi dell’azienda e se servirà, come forza politica, saremo pronti a sostenere in Consiglio un intervento di ricapitalizzazione dell’azienda da parte del comune.

Ho ufficialmente richiesto una convocazione urgente della governance di RAP e dei sindacati, nelle commissioni consiliari competenti, al fine di far luce sulla vicenda e ragionare su un’azione condivisa da parte del consiglio comunale che possa sostenere gli sforzi dell’amministrazione rispondendo alle legittime richieste dei lavoratori e alle doverose aspettative dei cittadini». Lo dichiara Domenico Bonanno.

