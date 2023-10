ora solare

Torna l'ora solare, nella notte tra sabato e domenica orologio indietro di un'ora

Il 29 ottobre 2023 si passerà dall'ora legale all'ora solare e dunque le lancette andranno portate indietro di un'ora.

Pronti a spostare le lancette dei vostri orologi. Il 29 ottobre 2023 si passerà dall’ora legale all’ora solare e dunque le lancette andranno portate indietro di un’ora. In questo modo dormiremo un’ora in più, ma perderemo un'ora di luce. Le giornate saranno più corte e la sera arriverà prima.

Per evitare errori, è importante ricordare che alle ore 3 della notte tra il 29 e il 30 ottobre la lancetta dell'orologio va spostata di un'ora indietro, sulle ore 2. Per i dispositivi elettronici come smartphone e tablet non sarà necessario: l'orario si aggiorna automaticamente.

