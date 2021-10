ora solare

Torna l'ora solare, quando vanno spostate le lancette

Pronti a spostare le lancette dei vostri orologi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2021 - 09:21:53 Letto 498 volte

Pronti a spostare le lancette dei vostri orologi. Il 30 ottobre si passerà dall’ora legale all’ora solare e dunque le lancette andranno portate indietro di un’ora. In questo modo dormiremo un’ora in più, ma perderemo un'ora di luce. Le giornate saranno più corte e la sera arriverà prima.

Per evitare errori, è importante ricordare che alle ore 3 della notte tra il 30 e il 31 ottobre la lancetta dell'orologio va spostata di un'ora indietro, sulle ore 2. Per i dispositivi elettronici come smartphone e tablet non sarà necessario: l'orario si aggiorna automaticamente.

Cambio di orario, perchè?

Iniziamo col dire che l’ora legale venne introdotta nel 1966 per avere un’ora in più di luce alla sera nei mesi più caldi e risparmiare così sul consumo di energia elettrica. Né vanno dimenticati i benefici che porta all’ambiente la riduzione delle attività inquinanti.

Ciò nonostante il cambio di orario non fa comodo proprio a tutti, tant’è che gli Stati del nord Europa hanno già espresso più volte la volontà di cambiare registro. Il motivo è semplice: più si va a nord e più d’estate fa buio più tardi: conseguentemente non c’è bisogno di spostare le lancette in avanti per risparmiare sulle bollette.

Abolire l’ora legale

Una proposta per abolire il cambio dell’ora è stata già avanzata dalla Commissione Europea che si era espressa a favore dell’abolizione lasciando però agli Stati membri la possibilità di decidere se rimanere con l’ora solare oppure optare per quella legale. Nel mese di giugno 2019 il governo italiano ha però depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. E Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Insomma, tutto resterà inalterato. Del resto anche in Europa con l’emergenza coronavirus l’argomento sembra sia stato accantonato. Se ne riparlerà solo ad aprile 2022.

