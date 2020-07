Coronavirus

Tre nuovi casi di covid in Sicilia, ma nel resto d'Italia c'è un preoccupante aumento

Tre i nuovi positivi in Sicilia, secondo i dati del ministero della Salute.

04/07/2020

Sono tre i nuovi positivi in Sicilia, secondo i dati del ministero della Salute. Si tratta dei tre cittadini del Bangladesh trovati positivi al Covid-19 ieri pomeriggio dopo che ad uno dei tre era stata riscontrata la malattia durante una visita medica all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nelle ultime 24 ore sono 2694 i tamponi effettuati. Attualmente, sono 18 le persone ricoverate, di cui 2 in terapia intensiva, mentre sono 121 le persone in isolamento domiciliare.

Sale ancora, per il sesto giorno di fila, la curva epidemica in Italia. Oggi 235 nuovi casi, contro i 223 di ieri (il 29 giugno erano 126). Di questi, 95 sono in Lombardia, ma il dato risente anche dei numeri più alti della media delle ultime settimane in Emilia Romagna (51) e nel Lazio (31). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 241.419. Inoltre, solo 5 regioni non registrano nuovi casi.

