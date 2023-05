Migranti

Lampedusa, avviato piano di evacuazione dell'hotspot: la struttura ospita al momento 1.129 migranti

E' corsa contro il tempo a Lampedusa per svuotare l'hotspot.

Pubblicata il: 09/05/2023

E' corsa contro il tempo a Lampedusa per svuotare l'hotspot, tornato a riempirsi dopo la raffica di arrivi dello scorso weekend. Nella struttura di contrada Imbriacola, si trovano al momento 1.129 ospiti, a fronte di una capienza di circa 400 posti.

La Prefettura di Agrigento, in costante contatto con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, lavora al piano dei trasferimenti con navi di linea e aerei militari. Così, dopo il vero e proprio tour de force dei poliziotti della Questura di Agrigento, per il fotosegnalamento e la preidentificazione degli ospiti del centro, stamani in 360 hanno lasciato l'isola: 300 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, 60 su un volo militare con destinazione Crotone.

Fonte: Adnkronos

