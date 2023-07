card Dedicata a te

Arriva ''Dedicata a te'', la card per acquistare i beni di prima necessità destinata a nuclei familiari con redditi bassi

Distribuita da Poste italiane, è destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. La card sarà disponibile per circa un milione e 300mila nuclei familiari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2023 - 00:05:00 Letto 897 volte

Per contrastare l'inflazione arriva "Dedicata a te", la carta elettronica con un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Distribuita da Poste italiane, è destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. L'iniziativa è prevista dalla prima Manovra del governo Meloni con un fondo specifico di 500 milioni di euro.

La card sarà disponibile per circa un milione e 300mila nuclei familiari con redditi bassi. Dal latte alla pasta, l'aumento dei prezzi ha fatto crescere la spesa delle famiglie, costringendole a comprare meno. Il crollo, che ha riguardato anche beni alimentari di prima necessità, è stato definito "allarmante" dalle associazioni di consumatori.

A chi spetta la card e come e quando ottenerla

Annunciato dal ministro Francesco Lollobrigida, il provvedimento prevede un aiuto una tantum destinato a chi ha un Isee fino a 15mila euro annui e verrà erogato attraverso gli Uffici Postali. A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni contenenti le indicazioni ai beneficiari della carta, stimati inizialmente in oltre 1,4 milioni e ora, dopo le verifiche dell'Inps, scesi a circa 1,3 milioni. Il termine era inizialmente previsto per la fine di giugno, ma è slittato, come comunicato da Inps il 26 giugno, perché "in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l'esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni".

Fino a quando sarà valida la carta "Dedicata a te"

La somma potrà esser spesa fino al 31 dicembre 2023. La misura si va ad aggiungere a un altro fondo che quest'anno investirà quasi 100 milioni per l'acquisto di generi alimentari che verranno distribuiti attraverso il terzo settore.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!