concorsi pubblici

Funzionari pubblici a Palermo: concorso per 35 posti

Per la provincia di Palermo sono stati assegnati in totale 35 posti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2021 - 13:51:40 Letto 351 volte

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale. Per la provincia di Palermo sono stati assegnati in totale 35 posti: 2 per la Provincia, 5 Città Metropolitana, 19 Capoluogo di Provincia, 5 Area interna delle Madonie, 4 Grandi città (Bagheria), 28 Per i comuni da 5 mila a 30 mila abitanti.

L'invio della domanda deve essere inoltrato entro il 21 Aprile 2021.

I ruoli ricercati sono:

Funzionario esperto tecnico;

Funzionario esperto in gestione, Rendicontazione e controllo;

Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale;

Funzionario esperto amministrativo giuridico;

Funzionario esperto analista informativo.

Per conseguire una certificazione ICDL/ECDL o verificare la validità di quella in tuo possesso chiama al 0916888236 oppure visita il sito www.informaticanetizen.it.

“Ripartiamo con concorsi pubblici veloci - dichiara la parlamentare M5S Roberta Alaimo - per ridare una speranza a tanti giovani e per dare una boccata d’ossigeno ai nostri Uffici Pubblici che devono garantire i servizi essenziali, ma sono a corto di personale, dopo un anno difficile, durante il quale oltre all’emergenza sanitaria si è aggiunta una grave emergenza economica con persone che hanno perso il lavoro”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!