Giuseppe Puccio eletto nuovo presidente di Ance Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2023 - 16:57:27 Letto 739 volte

Giuseppe Puccio è il nuovo presidente di Ance Palermo. È stato eletto a grandissima maggioranza dall’assemblea ordinaria riunitasi nella sede di Palazzo Forcella De Seta, durante la quale è stato eletto anche il nuovo consiglio generale, di cui fanno parte Santo Franco, Pietro Iacuzzo, Massimiliano Miconi, Fabio Sanfratello, Francesco Paolo Sorti, Adriana Stillone, Davide Urone. Vice presidenti sono Angela Pisciotta e Salvo Russo, tesoriere Angelo Di Liberto.

Puccio, classe 1969, architetto, è titolare e direttore tecnico della Almeida srl, azienda fondata nel 1969 e da oltre 50 anni operante nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche. È stato presidente della scuola edile dal 2015 al 2019 e presidente della Cassa Edile dal 2019 a tutt’oggi.

Il neo presidente, componente del Consiglio direttivo dell’associazione negli ultimi quattro anni, succede a Massimiliano Miconi, che ha guidato l’Associazione dei Costruttori di Palermo dal 2019.

“Il mio impegno – afferma il neo presidente Puccio – è quello di mantenere in continuità il lavoro fatto, a partire dalla conferma dei valori di trasparenza e legalità che ci hanno finora caratterizzato. L’impresa edile, con i suoi interessi e le sue necessità, sarà al centro del mio programma che prevede anche un approfondimento di temi, contenuti e proposte da presentare ai nostri interlocutori pubblici con i quali vogliamo ridefinire un rapporto chiaro e di reciproco rispetto”.

Dichiarazione del’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando: «I rapporti di collaborazione intrattenuti con Ance sono stati costruttivi e leali e di questo voglio esprimere il mio personale ringraziamento al Presidente uscente Dr. Massimiliano Miconi. Colgo l’occasione per esprimere le mie congratulazioni al neo Presidente, Dr. Giuseppe Puccio».



Dichiarazione del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Antonino Randazzo: «Il Movimento 5 Stelle desidera porgere al nuovo presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio i migliori auguri per l’incarico appena assunto. Al contempo rivolgiamo un sincero ringraziamento al Presidente uscente,Massimiliano Miconi , per l’impegno, la collaborazione di questi anni verso la comunità palermitana».

