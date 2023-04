povertà giovanile

Povertà, in Italia un giovane su 4 é a rischio povertà

In Ue la percentuale si riduce al 20% e al 17% per l'intera popolazione, mentre per quest'ultima è al 20% in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2023 - 00:01:00 Letto 800 volte

Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà. Il dato emerge della statistiche Eurostat aggiornate al 2021. In Ue la percentuale si riduce al 20% e al 17% per l'intera popolazione, mentre per quest'ultima è al 20% in Italia.

Secondo Eurostat, l'Italia è al V posto (partendo dal basso) dei Paesi in cui la vita dei giovani è più dura. Il tasso di deprivazione materiale e sociale (incapacità a far fronte a spese impreviste, bollette, mutui, ferie) in Ue è del 6,1% tra i giovani, del 6,3% per gli altri.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Freepik

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!