Saldi estivi 2022, iniziano oggi in Sicilia domani il resto d'Italia

Al via in Sicilia i saldi estivi 2022, invece da domani 2 luglio partiranno quasi in tutta Italia.

01/07/2022

Al via in Sicilia i saldi estivi 2022, invece da domani 2 luglio partiranno quasi in tutta Italia. La durata media degli sconti sarà di circa sei settimane.

L'Assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano, ha firmato il decreto che programma l'inizio dei saldi il primo luglio 2022, fino al 15 settembre e sarà possibile effettuare vendite promozionali nei giorni precedenti l'avvio degli sconti.

"Dopo il periodo acuto della pandemia - ha commentato Turano - che ha stravolto il calendario dell'ultimo biennio si torna alla programmazione che, oltre che essere prevista dalla legge, è uno strumento fondamentale che permette a commercianti e consumatori di potersi organizzare con congruo anticipo".

