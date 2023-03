Volkswagen

Volkswagen, oltre 270mila auto richiamate a causa del rischio per la sicurezza nei loro airbag

Il richiamo della casa automobilistica tedesca riguarda una nuova tranche di modelli in cui è installata la tecnologia del produttore giapponese Takata.

Pubblicata il: 07/03/2023

La Volkswagen richiama oltre 270mila veicoli a causa del rischio per la sicurezza nei loro airbag. Il richiamo della casa automobilistica tedesca riguarda una nuova tranche di modelli in cui è installata la tecnologia del produttore giapponese Takata. Secondo i dati dell'autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici nessun veicolo è attualmente interessato in Germania, ma alcuni potrebbero essere entrati nel Paese, secondo Volkswagen. L'autorità ha addotto come motivo "guasti nel generatore di gas degli airbag frontali". Ciò, spiega la casa automobilistica tedesca, potrebbe portare a un "dispiegamento incontrollato e rilascio di frammenti di metallo che potrebbero ferire gli occupanti".

