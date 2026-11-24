Sviluppo sostenibile

Eco Sicily 2026 a Palermo, sostenibilità e lavoro: oltre 600 studenti incontrano istituzioni e imprese

Venerdì 27 novembre alle Officine Sandron una giornata dedicata all'innovazione, alla formazione e alle opportunità occupazionali. Tra i testimonial gli chef Pietro Adragna e Lucianeddu, il nuotatore olimpico Luca Dotto e il maratoneta Gabriele Dovis.

Eco Sicily 2026: “Dalla Terra al Mare: un viaggio sostenibile per tutti”, è l'appuntamento che si svolgerà venerdì 27 novembre, dalle ore 9:00 alle Officine Sandron di Palermo, e che vuole raccontare una Sicilia che non considera la sostenibilità soltanto una responsabilità ambientale, ma un'opportunità concreta per costruire nuove competenze, rafforzare le imprese, innovare le filiere produttive e generare valore per il territorio. E lo farà attraverso un'alleanza tra istituzioni, mondo economico e formativo, coinvolgendo più di 600 gli studenti. L’evento, cofinanziato dalla Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive, prevede convegni istituzionali, panel tematici, incontri tra aziende, attività formative ed esperienze enogastronomiche. Indirizzo: Via Giovanni Ferro Luzzi, 3, sito ufficiale: www.ecosicily.com, info: event@ecosicily.com.

Presenti rappresentanti delle istituzioni e dell’economia

Il progetto, organizzato dalla CG Eventi con la supervisione del project manager Simone Aiello, nasce dalla volontà di raccontare una Sicilia capace di trasformare le proprie risorse territoriali, produttive e professionali in opportunità concrete di crescita.

Tra i protagonisti istituzionali e imprenditoriali, Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Giusi Savarino, assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente; Valentina Parisi, esperta di sostenibilità ed economia circolare; Maria Alessandra Gallone, presidente di Ispra, Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale; Massimo Midiri, rettore dell'Università degli Studi di Palermo. E vari esponenti del sistema produttivo, delle università, del mondo bancario e delle associazioni di categoria, tra cui Enel Foundation, Le Village by Crédit Agricole Sicilia, Arpa Sicilia, Sicindustria, Confcommercio Palermo e aziende impegnate in progetti di innovazione e sostenibilità.

Il programma dei lavori e i testimonial dell’evento

Il programma di Eco Sicily Experience 2026 di venerdì 27 novembre, dalle ore 09:00 alle 12:30, prevede un convegno istituzionale, nell’aula Giovanni Pascoli delle Officine Sandron. Saranno affrontati temi come Sicilia: sviluppo, innovazione e sostenibilità; imprese della Terra e imprese del Mare: Blue Economy. Dalle ore 15:30, panel tematici dedicati alle applicazioni concrete della sostenibilità nei settori del turismo, dello sviluppo territoriale, dell'alimentazione e del benessere. Sul tema “Alimentazione, Sport e Benessere” interverranno Luca Dotto, atleta olimpico della Nazionale italiana di nuoto e Gabriele Dovis è un imprenditore e maratoneta siciliano, fondatore di Runacceptable, un progetto di benessere psicofisico nato dalla sua trasformazione personale.

Eco Sicily sarà anche “Food Experience”: dalle 12:30 con “Il gusto della sostenibilità”, un percorso dedicato alle eccellenze agroalimentari siciliane. Tra showcooking, degustazioni, incontri con produttori e masterclass esperienziali. Testimonial Pietro Adragna e Lucianeddu chef, ed ex concorrenti di Master Chef. Previste tre masterclass su vino, olio e birra con FISAR, Olio Barbera e Bruno Ribadi. Infine, ma soprattutto, Eco Sicily sarà “Eco Family Lab – Educazione alla sostenibilità” dalle 16:30 alle 18:30 nell’Aula Luigi Capuana, con attività ludico-educative legate alla sostenibilità quotidiana, in collaborazione con la scuola Thomas More.