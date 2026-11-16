Festival internazionale

Palermo, SorsiCorti festeggia 20 anni: 23 cortometraggi da tutto il mondo tra cinema e vino

Dal 19 al 22 novembre torna il festival prodotto dal Piccolo Teatro Patafisico. Proiezioni gratuite al Cre.Zi. Plus e serata conclusiva al cinema Rouge et Noir. ''Res Essentiae'' è il tema dell'edizione dedicata all'inclusione e alle differenze culturali.

SorsiCorti compie vent'anni e torna a Palermo con 23 cortometraggi internazionali in concorso, degustazioni di vino e incontri dedicati al cinema. Dal 19 al 22 novembre 2026, il festival prodotto dal Piccolo Teatro Patafisico animerà il Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa e il cinema Rouge et Noir, proponendo una selezione di opere provenienti da diversi Paesi.

Il tema della ventesima edizione è ''Res Essentiae'', una riflessione sull'essenza profonda delle cose, sull'inclusione e sulla capacità del cinema di mettere in relazione esperienze e culture differenti.

«Il cinema diventa così uno spazio condiviso in cui le storie degli altri possono toccarci e trasformare il nostro sguardo», spiegano i fondatori del festival Gabriele Ajello e Fabrizio Saputo.

Al centro della manifestazione ci sono le differenze culturali, le molteplici forme dell'esperienza umana e la possibilità di superare etichette e classificazioni attraverso il racconto cinematografico.

Ventitré cortometraggi da tutto il mondo

Sono 23 le opere selezionate, tra fiction, documentari, animazione e videoarte, di cui sei italiane.

Tra i titoli in concorso figurano ''Journey to the end of the hall'' di Benjamin Pascoe, ''Stanze'' di Amedeo Sartori, ''A friend of Dorothy'' di Lee Knight, ''Portrait'' di Farzam Tabibi, ''Il burattino e la balena'' di Roberto Catani e ''Rochelle'' di Tom Furniss.

In gara anche ''Storia di une piccerielle'' di Fabrizio Lupo, ''To be'' di Puya Mofid, ''The left hand, liberation'' di Mehdi Ahmadpanah, ''Choice'' di Marko Crnogorski, ''La truffa'' di Michele Marchionne e Matteo Stipa e ''Allegory of the cave'' di Weipeng Huang e Yajing Wang.

Completano la selezione ''He woke up to deflating news'' di Laura Spini e Laurence Brook, ''Melatonin'' di Hannaneh Daliri, ''Memoria di legno'' di Ambra Lupini, ''Non sono emergenza'' di Arianna Massimi, ''Ya hanouni'' di Lyna Tadount e Sofian Chouaib, ''America'' di Javier Arias-Stella, ''Rhubarb Rhubarb'' di Kate McMullen, ''A sisyphean task'' di Gus Flind-Henry e George Malche, ''Binary'' di Padrick Ritch, ''East of Hollywood'' di Ben Segal e ''La battaglia delle spazzole'' di Lorenzo Fabbro.

Il programma dal 19 al 22 novembre

Le proiezioni dei cortometraggi in concorso si svolgeranno al Cre.Zi. Plus, ai Cantieri Culturali alla Zisa, nelle serate del 19, 20 e 21 novembre.

Ogni appuntamento, a ingresso gratuito, inizierà alle 20.15 con una degustazione dei vini Alberia, seguita alle 21.15 dalla proiezione delle opere selezionate.

La serata conclusiva è prevista domenica 22 novembre al cinema Rouge et Noir, sempre a ingresso libero. Alle 20 si terrà la degustazione di vini, mentre alle 20.30 sono in programma la proclamazione dei vincitori e la proiezione dei cortometraggi premiati.

La giuria e i premi del festival

La ventesima edizione assegnerà i riconoscimenti al miglior cortometraggio, alla migliore regia e al miglior cortometraggio sperimentale.

La giuria è composta dalla regista e scrittrice francese Violette Gitton, vincitrice della precedente edizione, dall'attrice Simona Malato, dal regista e direttore artistico del Sicani Cinema Experience Mimmo Nocera e dall'attore e regista Luigi Maria Rausa.

Anche il pubblico avrà un ruolo nella premiazione: gli spettatori presenti in sala potranno votare il proprio cortometraggio preferito per assegnare il premio del pubblico.

Le proiezioni fuori concorso

Il programma comprende anche tre appuntamenti cinematografici fuori concorso al Rouge et Noir.

Tra le anteprime figura ''Basta Favole!'' di Alessandro Scillitani, docufilm dedicato alla storia del teatro per ragazzi in Italia, realizzato attraverso oltre cento interviste e materiali d'archivio. L'iniziativa è organizzata con PataPùm – Festival di Teatro per le Nuove Generazioni e Assitej Italia.

Un'altra proiezione è dedicata a ''Still Alice'', film di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, interpretato da Julianne Moore, che affronta il tema dell'Alzheimer e delle conseguenze della malattia sulla memoria e sui rapporti familiari. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con la sezione Sicilia dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria.

Martedì 17 novembre sarà invece proiettato ''Akira'', il celebre film d'animazione di Katsuhiro Otomo, in versione originale con sottotitoli in italiano. La degustazione inizierà alle 20.15, mentre la proiezione è prevista alle 21. Per questo appuntamento il biglietto costa 6 euro.

Con la ventesima edizione, SorsiCorti conferma la propria formula che unisce cinema internazionale, degustazioni e partecipazione del pubblico, dedicando quest'anno particolare attenzione al valore delle differenze e dell'incontro tra culture.