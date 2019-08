degrado

Villetta di piazza Principe Camporeale nel degrado più assoluto *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala lo stato di degrado della villetta di Piazza Principe di Camporeale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/08/2019 - 16:05:25 Letto 370 volte

"E’ completamente inconcepibile lo stato di estremo degrado in cui versa la villetta di Piazza Principe di Camporeale a Palermo riaperta dopo circa 28 anni, il 24 Novembre 2018, ed inaugurata solennemente alla presenza delle autorità.

Dal giorno dopo l’inaugurazione, dopo aver speso tanti quattrini della Collettività, nessuno si è più occupato di manutenerla come era doveroso fare.

Le foglie secche hanno generato migliaia di zanzare giganti, che non consentono di fermarsi sul luogo. Le aiuole secche nonostante affiorino i tubi di un impianto idrico in atto non funzionante. Strutturalmente la villetta è ancora in ottime condizioni: un calpestio in cemento (che non si vede più perché ricoperto dalle foglie secche) e due panchine nuovissime.

Questa villetta, miracolosamente non trasformata ancora in discarica, come altre presenti in città, potrebbe refrigerare dalla calura il passante. Ma è evidente che non viene innaffiata da troppo tempo (!). Il degrado del giardino è andato avanti continuo ed incessante. Si è trasformato da giardino di erbe odorose a giardino di erbacce alte due metri. Per quanto riguarda l'impianto di irrigazione come ci riferiscono funzionava anche troppo, creando delle pozzanghere in cui le zanzare facevano festa.

Quando la situazione è diventata ingestibile, e ormai era tutta un'erbaccia, gli operai del Comune sono arrivati con mezzi meccanici ed hanno rimosso le sterpaglie e le erbe odorose, tranne un paio di cespugli di erbacce, tra le quali annaspa la lavanda. L'uso di mezzi per l'estirpazione molto probabilmente ha danneggiato anche i tubi dell'impianto di irrigazione, che da allora non hanno visto più in funzione (!).

Anche la superstite lavanda oramai sta seccando, soffocata dalle erbacce. Gli alberi, alcuni rinsecchiti, stanno morendo, come mostrano le foto, e la villetta ha bisogno urgente di acqua, pulizia, potatura e ripristino delle aiuole.

Non è possibile che un bene comune venga abbandonato a se stesso dopo un recupero atteso da un decennio. Non è peraltro un segnale positivo per i cittadini, che notano un disinteresse delle istituzioni verso il territorio, inaccettabile e di pessimo esempio."

Così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!