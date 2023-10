libri consigliati

''3 peli ha il porco. Il porco ha 3 peli'' di Pietro Scuderi

Comicità caustica, totalmente incentrata sull'attualità, talvolta tragicomica, sia delle vicende politiche italiche che della vita quotidiana dei protagonisti.

«Leggendo l’opera di Pietro Scuderi, si viene colpiti da una comicità caustica, totalmente incentrata sull’attualità, talvolta tragicomica, sia delle vicende politiche italiche che della vita quotidiana dei protagonisti». (dalla Prefazione di Lelio Bonaccorso)

Pietro Scuderi, nato a Catania, vive e lavora a Scordia. Laureato in Lettere Moderne con tesi su Frank Zappa, è insegnante di Lettere nei Licei. Ha partecipato alla mostra collettiva itinerante Sogno diSegni e realizzato una personale di vignette dal titolo Il pelo dell’uovo. Ha svolto lezioni sulla satira all’Università di Palermo e tenuto un seminario su Zappa all’Università di Catania. Dopo aver partecipato, come sceneggiatore, alla realizzazione di alcuni cortometraggi, ha realizzato due serie di cartoni animati: Spacchiufo e La Famiglia Campione, andate in onda su alcune emittenti televisive siciliane.

