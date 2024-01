libri consigliati

''Bourbon in un giro di blues'' di Giovanni Coppola

Un pub è un microcosmo che ospita destini diversi.

04/01/2024

Un pub è un microcosmo che ospita destini diversi. Così è il Charlie Brown, il posto dove Felix prepara i suoi cocktail e dove Manero, il professore, e Cirino, con i suoi sodali, trascorrono le serate. è lì dentro che i loro inferni si incrociano, tra le scorie degli anni di piombo, i frammenti di un amore scorbutico e l’algebra della malvivenza. A fare da cornice Catania con le sue trame di mafia, chiusa dentro un patto tossico di connivenze e convenienze che avvelena la città.

Giovanni Coppola è nato a Catania e ha vissuto qua e là. Ama la birra fredda, il whisky torbato, i libri e quel genio di Celine. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia, scritto in riviste come Box e Sotto il Vulcano. Ha pubblicato i volumi Il Cavaliere, l’elefante e il Leviatano e L’estasi della Menzogna, vincitore del Premio Letterario Fortunato Pasqualino. È autore dell’opera teatrale Morte di un giudice, omaggio a Rocco Chinnici. Non sa dove morirà.

