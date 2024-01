libri consigliati

''Cartoline dal bosco'' a cura di Elvira Seminara

Raccolta di racconti di autori vari.

Pubblicata il: 08/01/2024

Racconti di Aria Accardi, Pierpaolo Antonucci, Alessandro Bellia, Paolina Campo, Elisabetta Granieri Galilei, Concetta Elena Piscopo.

«Il bosco ci accoglie e raccoglie, esuli da noi, nomadi sfiniti, viandanti in attesa. E regala, a chi ci crede, nuove mappe di stupore e conoscenza, un fuoco di appartenenza mai provato, un legame profondo col creato. Il bosco è uno scrigno psichico, contiene tutte le figure dell’anima. È nato così questo diario di bordo, dove il bordo è quello del mondo. Dove tutto è vita, perché tutto si rigenera e non muore mai completamente. Dove l’unica fine può infliggerla l’uomo, tra caccia, incendi e cemento. Il bosco è un palinsesto di vite, un tempio da custodire, per la nostra salvezza – dei corpi e della mente». (Dalla Prefazione di Elvira Seminara)

Elvira Seminara, giornalista e pop artist, ha pubblicato per Mondadori L’indecenza (2008) e per nottetempo Scusate la polvere (2011) e La penultima fine del mondo (2013). I primi due romanzi sono stati messi in scena nel 2014 e nel 2015 dal Teatro Stabile di Catania. Suoi testi sono tradotti in diversi paesi. Vive ad Aci Castello. Per Einaudi ha pubblicato Atlante degli abiti smessi (2015).

