''Catfish'' di Maria Dolores Secco

L'ultimo romanzo di Maria Dolores Secco ''Catfish'', è una storia d'amore frizzante e dinamica che si intreccia con un tema molto attuale.

09/11/2023

“Catfish” è questa la definizione che viene data al fenomeno delle false identità create sui social, ed è questo lo spunto da cui parte l’autrice per la trama del suo romanzo, che dopo il successo de La leggenda dei 40 giorni e 9 Volte Me, torna a intrattenere i suoi lettori con questa storia d’amore, dove l’amore più importante è quello che consente di essere liberi.

Quando l’amore che ti fa bene, è quello che finisce.

Scopriamo la trama. Innamorata di un uomo col quale non riesce più a comunicare, Sofia cerca di ravvivare il rapporto in modo non convenzionale: nascondendosi dietro un falso profilo social. Alex è più a suo agio a conversare con una sconosciuta che con la propria compagna, alla quale non racconta più nulla di sé. Sofia ha paura, ma non riesce a smettere di impersonare Denise, il suo altre ego, camminando in bilico tra il timore di essere tradita e la gioia di avere di nuovo un canale di comunicazione con Alex. Entrambi intraprendono una strada scivolosa che li porterà a mettere in discussione il loro rapporto. Fino a che punto sarà pronta a spingersi Sofia per non rinunciare all’ amore da cui è convinta dipenda la propria felicità?

«Catfish è il risultato di un lungo percorso - dichiara Maria Dolores Secco - Ho voluto mostrare la fragilità e le insicurezze che si possono provare quando non si interagisce correttamente con gli altri, quando non ci si sente mai all’altezza delle aspettative e, soprattutto, quando ci si dimentica di amare sé stessi.»

Il romanzo è arricchito dalla prefazione della scrittrice Micol Fusca che dal 2016 pubblica racconti di genere fantasy, distopico, horror e fantascienza in antologie di genere. Collabora stabilmente con la piattaforma letteraria di microscrittura Edizioni Open, nonché membro dello staff dell’omonima Casa Editrice. Membro della redazione di LibriCk, periodico letterario a cura di Edizioni Open.

L’autrice.

Una narrazione frizzante e dinamica quella di Maria Dolores Secco, che nasce nel 1993 a Valdobbiadene in provincia di Treviso. Studia al Liceo Artistico B. Munari e si specializza in moda al Carlo Scarpa. Nel 2020 a causa di un crollo emotivo, dovuto alla scoperta di una malattia genetica che le ha causato numerosi aborti, scrive la sua autobiografia La Leggenda dei 40 giorni pubblicato nel 2021 da Blitos Edizioni, dove racconta di una vita difficile, segnata da abusi e violenza. Per questo motivo si impegna attivamente in difesa delle donne, partecipa a numerose conferenze e incontri, portando la sua testimonianza. Un percorso che la porta a sviluppare un ulteriore progetto editoriale in cui intervista otto donne, anch’esse vittime di diverse forme di abusi, nonché discriminazioni, spesso socialmente accettate. Da qui ha origine il romanzo 9 Volte Me, Blitos Edizioni, pubblicato simbolicamente il 25 novembre 2021 in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Grazie a questa pubblicazione entra in contatto con gli studenti delle scuole superiori con i quali si confronta sulle varie forme di violenza e sull'importanza della parità di genere.

