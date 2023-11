libri consigliati

''Conturbante, solo perché mi piace'' di Giusy Scandurra e Pina Travagliante

Nei racconti delle nostre autrici, risaltano sia lo sperdimento davanti alla scoperta della malattia, sia il sollievo scaturito dalla cura del tumore col supporto del corollario terapeutico artistico, che potrebbe ricordare l'antica pratica della ''catarsi''.

«È arrivato per fortuna il tempo del riconoscimento da parte dell’attuale medicina scientifica di aprirsi alla scienza del soggetto, cioè alla parola dei pazienti, alle loro storie, al loro specifico e singolare linguaggio. […] Nei racconti delle nostre autrici, risaltano sia lo sperdimento davanti alla scoperta della malattia, sia il sollievo scaturito dalla cura del tumore col supporto del corollario terapeutico artistico, che potrebbe ricordare l’antica pratica della “catarsi” propriamente medico-terapeutica tramandata da Aristotele nella Politica. […] Queste testimonianze vissute e narrativamente elaborate risultano quindi estremamente utili non solo per le stesse autrici-protagoniste, per i medici che le curano e per gli artisti che le hanno introdotte al mondo dell’arte, ma anche per ogni lettore sensibile a quel grumo di dolore muto e pietrificato che la scrittura può aiutare simbolicamente a sciogliere […]». (Rosalba Galvagno)

Giusy Scandurra, Direttore UOC Oncologia Medica Ospedale Cannizzaro, esperta nel trattamento di tumori ginecologici e mammari, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e promotrice di progetti di umanizzazione in Oncologia.

Pina Travagliante è Professore Ordinario di Storia del Pensiero Economico presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. Studiosa del pensiero economico italiano tra Ottocento e Novecento, ha al suo attivo svariate pubblicazioni, basti ricordare La medicina narrativa strumento di azione, compliance e empowerment, Milano 2017.

