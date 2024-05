libri consigliati

''Giocando a piedi nudi'' di Flavio Prestifilippo

Una vicenda avvincente, tra storia e immaginazione, in grado di riportarci indietro nel tempo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2024 - 12:03:07 Letto 768 volte

L’epopea di alcune persone semplici, spaesate e confuse, ritratte dopo la Grande Guerra e l’epidemia di Spagnola, nei giorni in cui nasceva il Fascismo e stavano per essere emanate le leggi che avrebbero sconvolto i loro destini. Gente comune, ma dai princìpi solidi e dotata di una ferrea volontà di riscatto. Una vicenda avvincente, tra storia e immaginazione, in grado di riportarci indietro nel tempo.

Flavio Prestifilippo, pediatra, vive a Catania. Ha scritto numerosi racconti pubblicati in antologie e sulla rivista letteraria online “L’Ottavo”, dove sono apparse anche diverse sue poesie. Ha partecipato al concorso “Il Federiciano”, giungendo finalista con la poesia La spiaggetta.

