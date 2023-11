presentazione libro

''Gli Estranei'' di Victor Matteucci

Viviamo in un tempo in cui le ideologie politiche sono morte. L'unica ideologia per tutti è il consumismo. Fuori delle mura ci sono gli altri, a farci scoprire chi sono questi esclusi e intrusi è Victor Matteucci con il suo libro ''Gli estranei. Underclass e identità borderline''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2023 - 00:10:30 Letto 716 volte

"Viviamo in un tempo in cui l’unica ideologia per tutti è il consumismo. Il popolo ormai è solo pubblico dello spettacolo o utente dei servizi. Nel Medioevo atomico le mura sono immateriali e gli accessi dipendono dalle informazioni. Fuori delle mura ci sono gli Altri; una massa di esclusi, di precari, di estranei che cresce e che avanza minacciosa".

A farci scoprire chi sono questi esclusi e intrusi è Victor Matteucci con il suo libro “Gli estranei. Underclass e identità borderline” (Nuova Ipsa edizioni). Prefazioni di Rita Al Khayat e Mauro Laeng - introduzione di Alberto Franceschini.

«Chi sono gli estranei? Forse una nuova classe. Di certo - scrive l’autore - una massa di sconosciuti senza lavoro, senza diritti e senza cittadinanza, accampati fuori delle mura, nello scenario apocalittico del postmoderno e del post operaismo».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!