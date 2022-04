libri consigliati

''Il cuore è un organo'' di Francesca Michielin

Il primo romanzo di Francesca Michielin, in cui si intersecano tre storie diverse, ma tutte di donne.

Pubblicata il: 26/04/2022

Domenica (8 maggio) alle 18,30 Francesca Michielin in una veste del tutto inedita: la cantautrice e polistrumentista debutta come scrittrice, “Il cuore è un organo” (Mondadori) è infatti il suo primo romanzo, in cui si intersecano tre storie diverse, ma tutte di donne. Francesca festeggia così i suoi primi dieci anni di carriera, “ho sempre amato scrivere – dice – ma aspettavo una storia”. La Michielin, ospite di Flaccovio Mondadori, racconterà la sua esperienza e firmerà le copie del romanzo.

“Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico. Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo. E ho aspettato che arrivasse una storia” ha spiegato Francesca Michielin per descrivere il suo primo romanzo, “Il cuore è un organo”, tutto al femminile, travolgente e sincero. È la storia di Verde, giovanissima cantautrice all’apice del successo; di Regina, vecchia gloria della musica leggera ritirata dalle scene ormai da decenni; e di Anna, che le ha fatte incontrare. Generazioni distanti, le loro, ma accomunate da una stessa, viscerale passione per la musica e da uno stesso e profondo dolore. Attraverso il loro incontro, daranno il via a una vera e propria rivoluzione che le renderà più forti e più aperte al cambiamento e all’accettazione di sé, errori compresi.

Francesca Michielin è una delle artiste più complete e interessanti della sua generazione. Cantautrice e polistrumentista, ha festeggiato i suoi primi dieci anni di carriera, costellati da cinque album, colonne sonore, collaborazioni con le firme più importanti della scena musicale italiana, i palchi più prestigiosi. Diplomata al Conservatorio, due volte seconda al Festival di Sanremo (nel 2016 con Nessun grado di separazione e nel 2021 con Chiamami per nome in coppia con Fedez), ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest e è tornata anche quest’anno sul palco dell’Ariston in veste di direttrice d’orchestra. Ama la scrittura da sempre, si è messa alla prova per anni nel suo blog e dal 2021 come autrice (oltre che conduttrice) nel podcast MASCHIACCI – Per cosa lottano le donne oggi?

