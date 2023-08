libri consigliati

"Il libro magico" di Rosalba Perrotta (Algra, 2023) è una fiaba scritta, come dichiara l’autrice, “con l’intento di divertire e insieme fare riflettere. I temi principali sono il rifiuto della violenza e il superamento dello stereotipo per cui matrimonio e felicità sono automaticamente connessi”.

Nella Dolceria Magica di Madama Damaschina il conflitto con la Maga Rococò, che vuole rubare il libro delle ricette per rendere più dolce la vita, viene risolto in maniera giocosa, con l’aiuto dell’ironia e di un pizzico di fortuna.

Lieve come una libellula, Madama sfugge alla Maga che l’insegue col coltellaccio. Cosparsa di farina dagli gnomi cucinieri, Rococò cade poi nell’olio e, temendo di finire in padella come una scaloppina, scappa sulla sua moto trainata dai pipistrelli. Le nozze della Principessa Verbena e del Principe Leonello si avvicinano e Madama Damaschina prepara i dolci seguendo le ricette del “Libro Magico”.

Attraverso gli ingredienti impiegati, l’autrice suggerisce ciò che rende felice un matrimonio: Pazienza, Allegria, Affetto e Gentilezza. Indicazioni queste che vanno oltre l’automatismo dell’“E vissero poi felici e contenti” delle fiabe tradizionali.

Personaggi e vicende tipici delle fiabe (creature magiche, gnomi, nozze principesche, unicorni) sono qui mescolati a elementi della modernità (automobili, motociclette, email, jet), in un mondo in cui i confini tra fantasia e realtà, passato e presente, vengono superati.

L’autrice ha voluto giocare con gli elementi classici delle fiabe, scomponendoli e ricomponendoli in modo da stimolare nei lettori, sia piccoli che grandi, la fantasia, l’elasticità mentale e il senso critico. “Il messaggio del Libro Magico invita a considerare la realtà con occhi nuovi, spinge a tenere a bada i luoghi comuni e aiuta a rendere più efficaci e gratificanti i rapporti con gli altri”, conclude l’autrice Rosalba Perrotta.

