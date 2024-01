libri consigliati

''Il pallone magico'' di Giusy Scadurra e Gianni Saraceno

Un libro per piccoli e grandi, con illustrazioni che ti prendono per mano e ti mostrano la strada giusta per continuare ad avanzare verso la meta.

Il pallone magico racconta una storia di rinascita. La storia di Lorenzo e della sua mamma che, in un momento in cui tutto sembra andare male, tornano ad abbracciarsi e a sorridere grazie a un pallone da Rugby, dalla forma così strana e dal rimbalzo imprevedibile, come a volte lo è la vita, e a dei simpatici ragazzi che si fanno chiamare I Briganti di Librino. Ma, soprattutto, è la storia di una comunità che affronta ogni giorno le difficoltà più grandi grazie al sostegno di chi gli è vicino, anche se sembra appartenere a un mondo lontano. È un libro per piccoli e grandi, con illustrazioni che ti prendono per mano e ti mostrano la strada giusta per continuare ad avanzare verso la meta.

Giusy Scandurra, Direttore UOC Oncologia Medica Ospedale Cannizzaro, esperta nel trattamento di tumori ginecologici e mammari, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e promotrice di progetti di umanizzazione in Oncologia.

Gianni Saraceno è da giugno 2021 Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby. Educatore e allenatore, ha seguito le categorie minirugby e giovanili della Syrako Rugby Club Siracusa, oltre a numerosi progetti e laboratori rivolti alle Scuole delle province di Siracusa e Ragusa. Da aprile 2023 allena una squadra di Rugby integrato. Fortemente convinto che il Rugby non sia soltanto uno sport ma un vero e proprio stile di vita, coniuga gli aspetti tecnici e del divertimento con quelli del fair play, dell’integrità, del rispetto e dell’inclusione.

