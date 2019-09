presentazione libro

Il peggio di me di Ismaele La Vardera

''Il peggio di me'', il libro di Ismaele La Vardera, naturale evoluzione del film ''Il Sindaco. Italian Politcs for Dummies''. La presentazione mercoledý 18 settembre in Piazzetta Bagnasco.

Cosa succede se il candidato sindaco di Matteo Salvini a Palermo decide di registrare tutta, ma propria tutta la sua campagna elettorale? Semplicemente che ne nasce un film, portato nelle sale cinematografiche e trasmesso in televisione, dal titolo "Il Sindaco. Italian Politcs for Dummies".

Un caso mediatico, quello suscitato dal giornalista Ismaele La Vardera - la cui carriera comincia al Giornale di Sicilia per giungere a “Le Iene” con cui collabora da tre anni -, capace di suscitare l’interesse della stampa estera che gli ha dedicato grande attenzione.

“Il peggio di me”, invece, è il titolo del libro, figlio naturale di tutto il clamore suscitato, nel quale La Vardera svela tutti i retroscena della sedicente "politica del cambiamento", i cui protagonisti sono quelli di sempre, da Giorgia Meloni a Totò Cuffaro. E non solo, perché in queste pagine c'è anche la storia personale di questo giovane, la cui famiglia è sotto protezione per via di una sua inchiesta che coinvolge il boss Abbate. Un racconto a cuore aperto, nel quale non mancano diversi episodi di un’infanzia trascorsa in uno dei quartieri più difficili della città, come anche le amicizie pericolose e qualche rivelazione sulla “parte peggiore di sé”.

La presentazione del libro avverrà alle 18 di mercoledì 18 settembre in piazzetta Bagnasco, promossa dalla libreria Mondadori in collaborazione con l’Associazione “Piazzetta Bagnasco”. La partecipazione è libera e gratuita.

