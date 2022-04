libri

''Il Tempo culla'' di Lina Curione

Collesano, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''Il Tempo culla'' di Lina Curione.

Organizzato dal Comune di Collesano e da BCsicilia nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta oggi domenica 10 Aprile 2022 alle ore 16,30, il volume di Lina Curione “Il Tempo culla” (Edizioni Arianna).

Sono previsti gli interventi del sindaco Giovanni Meli, dell’assessore alla cultura Elsa Ingrao, di Arianna Attinasi, dell’Edizioni Arianna, del giornalista e scrittore Antonino Cicero, della professoressa Valentina Portera, Presidente, di BCsicilia sezione di Cefalù, e l’autrice Lina Curione. Letture a cura di Carmelina Colombo. L’incontro si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di Collesano.

“Il tempo culla” è la prima raccolta completa di poesie dell’autrice collesanese Lina Curione. Una silloge che affronta diversi temi, dall’amore, alla guerra, alla sofferenza, alla pace, alla fede. Una riflessione sulla vita, sui ricordi e i sogni che diventano rifugio nei momenti di sconforto. Le poesie sono un invito a non perdere mai la speranza, neanche dentro il buio, cercando rifugio nella propria anima, negli affetti. Tutta la scrittura si snoda attraverso il tempo che, oltre a scandire naturalmente azioni, fatti e sentimenti, culla le emozioni offrendo loro un approdo spirituale, il nutrimento, e la pacifica risoluzione dopo l’angoscia.

Cosima Curione, comunemente conosciuta come Lina Curione, è nata a Collesano nel 1950 e risiede a Campofelice di Roccella. Sposata e madre di due figli. Ha studiato a Palermo e conseguito la maturità magistrale. Ha insegnato nelle scuole primarie per ben 35 anni. In pensione dal 2011. Ha partecipato a varie gare poetiche ricevendo menzioni di merito. Due sue poesie sono inserite in un’antologia in corso di pubblicazione.

