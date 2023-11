presentazione libro

''La casa di tutti. Città e biblioteche'' di Antonella Agnoli

Antonella Agnoli propone delle riflessioni per un approccio organico tra città e biblioteche.

«Sono in biblioteca e aspetto. No, non sono in attesa della consegna di un libro, anche perché sono in una piazza coperta con immense vetrate sul mare e, al centro, un tubo di bronzo di 7,5 metri di lunghezza appeso al soffitto. L’opera d’arte è in realtà un gong, realizzato dall’artista Kirstine Roepstorff, che suona ogni volta che in città nasce un bambino. Questo rintocco si espande per tutto l’edificio e tutti sanno che qualche minuto prima una nuova vita è entrata nella comunità: cos’altro può generare fiducia nel mondo in cui viviamo, se non un piccolo essere che arriva tra noi? Il gong di Dokk1, la biblioteca di Aarhus, in Danimarca, dimostra meglio di qualsiasi altra cosa perché le biblioteche siano parti necessarie, vitali, dell’infrastruttura sociale: perché con la loro stessa esistenza creano fiducia nel domani.»

Il volume di Antonella Agnoli, “La casa di tutti. Città e biblioteche”, sarà presentato il 9 novembre 2023, alle ore 16, a Palermo, presso la Sala Mattarella del Palazzo Reale, sede dell’Assemblea regionale siciliana.

Il programma dell’iniziativa prevede i saluti di Patrizia Perino, direttrice della Biblioteca dell’Ars, e Daniela Iacobello, presidente Associazione italiana biblioteche Sicilia. Successivamente interverranno l’on. Valentina Chinnici, vicepresidente della Commissione cultura dell’Ars, l’on. Fabio Venezia, vicepresidente della Commissione bilancio dell’Ars, il prof. Antonino Margagliotta, Docente di progettazione architettonica dell’Università degli studi di Palermo, e Giuseppe Scuderi, del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Modera l’incontro Domenico Ciccarello, bibliotecario e ricercatore dell’Università degli studi di Palermo. Conclude l’autrice Antonella Agnoli.

