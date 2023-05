presentazione libro

''La massoneria tra filosofia e pedagogia'' di Mario Donato Cosco

Dalla lettura del libro si potrÓ stabilire in quale misura la Massoneria abbia saputo contemperare gli interessi morali e conoscitivi con quelli estetici.

Dal 31 Maggio in libreria “La massoneria tra filosofia e pedagogia”, a firmare il libro è Mario Donato Cosco.

Il testo si caratterizza anche come strumento per sottolineare i principi e i valori sostanziali della Libera Muratoria. Atteso che puntualizza la storia, le finalità, la valenza formativa ed i riferimenti valoriali dell’Istituzione massonica, si rivolge, ad un tempo, al mondo massonico e a quello cosiddetto “profano”. Rispetto a quest’ultimo, in particolare, si configura come tentativo volto a rendere più intellegibili i temi che maggiormente hanno contrassegnato la comune riflessione sull’argomento. Ciò nella consapevolezza dell’impossibilità di analizzare ed illustrare, in un’opera di taglio informativo, la dimensione esoterica e spirituale, inerente a un Ordine iniziatico tradizionale qual è la Massoneria.

“Dalla lettura del libro - promette Paolo Battaglia La Terra Borgese - si potrà stabilire in quale misura la Massoneria abbia saputo contemperare gli interessi morali e conoscitivi con quelli estetici. Lo scrittore calabrese Cosco è stato animato e sorretto da una sola speranza: quella di poter giungere attraverso l’opera letteraria a squarciare i veli che occultano la Massoneria, di fronte ai quali l’uomo, di qua e di là dagli oceani, nonostante i progressi della trasparenza, si sente pur sempre smarrito”.

Edito da ‏Anicia Roma

