''L'albero di carrube'' di Francesco Coppa

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/05/2024 - 09:20:46 Letto 813 volte

Un improvviso viaggio di lavoro conduce Luigi, giornalista siciliano, sull’isola di Lampedusa, dove si troverà ad essere coinvolto in un singolare itinerario di umane interazioni, fino all’inevitabile incontro con la propria sopita coscienza. Tra primarie sensazioni e postume riflessioni, l’intersecarsi inaspettato di vite passate e presenti diventerà paradigma e monito per il ritorno alla verità e per la scoperta di una nuova esistenza.

Francesco Coppa, nato a Catania nel 1977, coodirige lo studio di famiglia di consulenza tributaria e del lavoro. Riceve formazione cattolica ed è un ex allievo salesiano, ma dalla prima giovinezza sino agli studi universitari frequenta ambienti di indirizzo sociale e filosofico diversi. A metà degli anni ’90 è cronista del “Giornale di Sicilia” e prosegue l’attività giornalistica, collaborando saltuariamente con redazioni libere. Nel 2012 inizia a comporre testi teatrali, finché nel 2018 mette in scena il primo lavoro, Regardez. A questo ne segue un altro nel 2019, Oltre i cieli bruciati, ma il terzo lavoro rimane in cantiere a causa dell’epidemia da Covid-19. Quest’ultimo non approderà mai sul palcoscenico, ma da spettacolo teatrale si è trasformato in un romanzo. L’albero di carrube è la sua opera prima.

